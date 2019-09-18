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Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд отметил, что министры обороны стран альянса понимают, что баланс сил изменился
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд
© AP Photo/Jacquelyn Martin

ТАСС, 19 сентября. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд считает, что НАТО за последние годы утратила военное превосходство над Россией. Об этом в среду сообщил журнал Newsweek.

"Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией утрачено", - заявил Данфорд журналистам по итогам заседания военного комитета НАТО, которое прошло в Словении.

Председатель КНШ отметил, что министры обороны стран альянса понимают, что баланс сил изменился. По его словам, именно с учетом этого факта готовилась военная стратегия НАТО, которую военный комитет организации утвердил в мае.

Данфорд также отметил, что Россия, как и Китай, внимательно изучили военную стратегию и действия Соединенных Штатов с момента окончания холодной войны и попытались разработать технологии и стратегии с учетом слабых сторон США.

Теги
СШАСловенияРоссияКитайДанфорд, Джозеф
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