Войска США могут покинуть границу с Мексикой после завершения строительства стены

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие США могут покинуть американо-мексиканскую границу после того, как возведение стены будет завершено. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на американо-мексиканской границе в штате Калифорния. Его высказывания транслировали американские новостные телекомпании.

"Войска могут покинуть границу [США и Мексики] и будут заменены сотрудниками погранслужб после того, как строительство стены будет завершено", - сказал президент.

По его словам, режим чрезвычайного положения все еще действует на южной границе страны. "Я думаю, что мы достигнем успеха, когда стена будет достроена, и торговцы людьми не смогут попасть [в США]. Я думаю, что, безусловно, это масштабное чрезвычайное положение", - сказал Трамп.

Пентагон в следующем году оставит на границе с Мексикой до 5,5 тыс. американских военнослужащих. В начале сентября вашингтонской администрацией было принято решение использовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

Трамп подписал 15 февраля декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Это позволит американской администрации, в частности, аккумулировать около 8 млрд долларов на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы с Мексикой. В Вашингтоне полагают, что это позволит пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Ранее Трамп добивался включения в госбюджет свыше 5,7 млрд долларов на сооружение стены на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе 22 декабря 2018 года произошел бюджетный кризис, сопровождавшийся приостановкой работы федерального правительства, которая длилась рекордные 35 дней.

По данным газеты "Вашингтон пост", в настоящий момент на границе с Мексикой размещены более 5 тыс. американских военнослужащих, которые оказывают поддержку пограничным службам США. Белый дом разрешил им применять силу и в случае необходимости защищать сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов.