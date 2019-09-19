СМИ: назначение О'Брайена помощником Трампа по безопасности усилит роль Помпео

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Назначение малоизвестного и практически не обладающего опытом работы в высших эшелонах власти Роберта О'Брайена помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности усиливает роль госсекретаря США Майкла Помпео. Такое мнение выразили в статьях, опубликованных в среду в связи с объявлением Трампа о решении сделать своим новым помощником по нацбезопасности О'Брайена, который меняет на этом посту Джона Болтона, газета The Washington Post и еженедельник Foreign Policy .

Нынешнее кадровое назначение, как представляется, закрепляет позиции Помпео "как самой влиятельной фигуры, занимающейся внешней политикой, в администрации" США, пишет журнал. Ссылаясь на мнения бывших сотрудников Совета национальной безопасности США и неправительственных экспертов, он подчеркивает, что у главы американского внешнеполитического ведомства теперь "не будет крупных соперников в Белом доме", соревнующихся с ним за влияние на Трампа.

Помпео остался единственным из первоначально назначенных Трампом представителей того блока администрации США, который отвечает за внешнюю политику и национальную безопасность, констатирует Foreign Policy. С января 2017 по апрель 2018 года Помпео был директором ЦРУ США, а затем стал госсекретарем. Как несколько раз сообщала в последние дни американская печать, отношения между Помпео и Болтоном испортились до такой степени, что они неделями не поддерживали прямых контактов.

"Давно добивался повышения"

Заключение о фактическом повышении статуса Помпео почти дословно излагает и The Washington Post. При этом газета сообщает со ссылкой на неназванных американских должностных лиц, что Помпео уже несколько лет знаком с О'Брайеном и поддерживал его назначение помощником Трампа по национальной безопасности. О'Брайен якобы является опытным аппаратчиком, который "давно добивался повышения в администрации Трампа".

Цитируя неназванный источник, еженедельник характеризует О'Брайена, занимавшего до сегодняшнего дня должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников и работавшего в структуре Госдепартамента США, как чрезвычайно дисциплинированного чиновника, не привлекающего к себе большого внимания. Согласно этим же сведениям, у О'Брайена налажены "прочные связи с Белым домом, в том числе отношения с зятем [и старшим советником] президента Джаредом Кушнером", а также руководителем Национального совета по торговле Питером Наварро.