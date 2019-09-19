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Кадровые перестановки в кабинете Трампа

СМИ: назначение О'Брайена помощником Трампа по безопасности усилит роль Помпео

У главы американского внешнеполитического ведомства теперь "не будет крупных соперников в Белом доме", отмечает, в частности, журнал Foreign Policy
Спецпосланник президента США по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента Роберт О'Брайен AP Photo/Evan Vucci
Описание
Спецпосланник президента США по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента Роберт О'Брайен
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Назначение малоизвестного и практически не обладающего опытом работы в высших эшелонах власти Роберта О'Брайена помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности усиливает роль госсекретаря США Майкла Помпео. Такое мнение выразили в статьях, опубликованных в среду в связи с объявлением Трампа о решении сделать своим новым помощником по нацбезопасности О'Брайена, который меняет на этом посту Джона Болтона, газета The Washington Post и еженедельник Foreign Policy.

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Нынешнее кадровое назначение, как представляется, закрепляет позиции Помпео "как самой влиятельной фигуры, занимающейся внешней политикой, в администрации" США, пишет журнал. Ссылаясь на мнения бывших сотрудников Совета национальной безопасности США и неправительственных экспертов, он подчеркивает, что у главы американского внешнеполитического ведомства теперь "не будет крупных соперников в Белом доме", соревнующихся с ним за влияние на Трампа.

Помпео остался единственным из первоначально назначенных Трампом представителей того блока администрации США, который отвечает за внешнюю политику и национальную безопасность, констатирует Foreign Policy. С января 2017 по апрель 2018 года Помпео был директором ЦРУ США, а затем стал госсекретарем. Как несколько раз сообщала в последние дни американская печать, отношения между Помпео и Болтоном испортились до такой степени, что они неделями не поддерживали прямых контактов.

"Давно добивался повышения"

Заключение о фактическом повышении статуса Помпео почти дословно излагает и The Washington Post. При этом газета сообщает со ссылкой на неназванных американских должностных лиц, что Помпео уже несколько лет знаком с О'Брайеном и поддерживал его назначение помощником Трампа по национальной безопасности. О'Брайен якобы является опытным аппаратчиком, который "давно добивался повышения в администрации Трампа".

Цитируя неназванный источник, еженедельник характеризует О'Брайена, занимавшего до сегодняшнего дня должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников и работавшего в структуре Госдепартамента США, как чрезвычайно дисциплинированного чиновника, не привлекающего к себе большого внимания. Согласно этим же сведениям, у О'Брайена налажены "прочные связи с Белым домом, в том числе отношения с зятем [и старшим советником] президента Джаредом Кушнером", а также руководителем Национального совета по торговле Питером Наварро.

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По другим данным, О'Брайен привлек внимание Кушнера, когда занимался делом американского рэпера A$AP Rocky, приговоренного 14 августа в Швеции к условному сроку за избиение. За музыканта вступался Трамп, требовавший от властей Швеции его немедленного освобождения, невзирая на предъявленные обвинения.

Как отмечается в статье Foreign Policy, неясно, есть ли у О'Брайена какие-то взгляды во внешней политике, которых он твердо придерживается и которые скажутся на стиле его работы в новом качестве. Возможно, О'Брайену удастся наладить более эффективное межведомственное взаимодействие между Помпео и шефом Пентагона Марком Эспером, поскольку он не будет продвигать "собственную повестку дня", предполагает еженедельник.

В свою очередь, представитель руководства банковской компании Citigroup Кент Лакен, являющийся, по данным The Washington Post, "давним другом" О'Брайена, сказал, что он "будет тверд по отношению к Китаю". "Он верит в американские альянсы", - добавил, комментируя убеждения О'Брайена, Лакен, который около 14 лет провел на американской дипломатической службе.

Опять "ястреб"?

Между тем журнал Mother Jones назвал О'Брайена "еще одним "ястребом" в отношении Ирана". "О'Брайен, являющийся бывшим коллегой Болтона по работе в администрации Джорджа Буша - младшего, разделяет многие его "ястребиные" взгляды на Китай, Россию и особенно Иран", - свидетельствует Mother Jones, не поясняя, на чем основаны такие выводы. О'Брайен никаких высоких постов на госслужбе прежде не занимал и, соответственно, громких заявлений на международные темы не делал.

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Кадровые перестановки в кабинете ТрампаБолтон, Джон
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