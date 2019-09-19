Премьер Госсовета КНР предложил Путину усилить взаимную открытость Китая и России

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве предложил увеличить взаимную открытость Китая и России. Об этом сообщил в четверг китайский МИД.

"Надеюсь, наши страны проявят решимость и увеличат степень открытости по отношению друг к другу, будут наращивать взаимные инвестиции, усилят присутствие на обоюдных рынках", - цитирует Ли Кэцяна сайт внешнеполитического ведомства.

По словам премьера, необходимо ради повышения благосостояния КНР и России создать больше благоприятных возможностей для китайского и российского бизнеса, добиться новых плодотворных результатов в области двустороннего прагматического сотрудничества. Он подчеркнул, что Пекин намерен активно содействовать сопряжению проектов инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Китайская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении дружественных отношений с РФ, в еще более интенсивном взаимодействии, в усилении контактов. Мы стремимся совместно с Россией защищать на международной арене такие ключевые и основополагающие многосторонние механизмы, как ООН и ВТО, - это имеет важное значение для глобального процветания и стабильности", - заявил Ли Кэцян.

Китайский премьер прибыл в РФ 16 сентября, его официальный визит состоялся в год, когда Москва и Пекин отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. 17 сентября в Санкт-Петербурге прошли двусторонние переговоры премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна, а также 24-я регулярная встреча глав правительств России и КНР, во время которых стороны обсудили вопросы в сфере экономики, энергетики, торгового сотрудничества, транспорта, сельского хозяйства, межрегионального и гуманитарного сотрудничества. По итогам встречи было подписано совместное коммюнике глав правительств двух стран, а также ряд профильных документов. Медведев заявил о готовности РФ к дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем по всем направлениям.