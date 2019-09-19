Guardian: Кэмерон просил, чтобы королева повлияла на референдум о независимости Шотландии

ТАСС, 19 сентября. Бывший глава британского правительства (2010-2016) Дэвид Кэмерон заявил, что он просил личного секретаря королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы королева оказала влияние на итоги референдума о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что в сентябре 2014 года Кэмерон гостил в замке Балморал (частной резиденции британских монархов в Шотландии - прим. ТАСС), когда узнал результаты опроса cоциологической службы YouGov, согласно которым большая часть шотландцев хотела выхода Шотландии из состава Великобритании.

"Я помню свои разговоры с моим личным секретарем, его разговоры с личным секретарем королевы и мои разговоры с личным секретарем королевы. Я не просил ни о чем, что было бы каким-либо образом неуместно или неконституционно, но просто поднятая бровь, знаете, даже на четверть дюйма, как мы думали, могла бы иметь значение", - приводит газета слова Кэмерона.

Примечательно, что тогдашний секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд и личный секретарь королевы Кристофер Гейдт действительно обсуждали, как Елизавета II может выразить свою обеспокоенность в связи с перспективой голосования за независимость Шотландии, оставшись при этом беспристрастной. Замечание Кэмерона, однако, указывает на то, что он хотел прямого вмешательства королевы, поясняет газета. Отмечается, что он обратился к секретарю королевы из-за "растущего чувства паники", что Шотландия проголосует за независимость.

Через неделю после этого королева выразила надежду на то, что "люди очень хорошо подумают о своем будущем", когда будут голосовать, что стало ее первым публичным комментарием по вопросу референдума. Ожидается, что шотландские националисты раскритикуют Кэмерона за его признание, так как они считают, что те слова королевы помогли многим шотландцам сделать выбор.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном.