Эксперт: ВПК и Уолл-стрит влияют на выборы в США и очерняют Россию

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Военно-промышленный комплекс (ВПК) США и крупные корпорации оказывают сильнейшее влияние на ход президентской гонки в США, они же в своих интересах пытаются создать иллюзию того, что Россия представляет угрозу для американцев. Такое мнение выразил в интервью ТАСС бывший сенатор от американского штата Аляска Майкл Гравел, который в апреле заявил, что претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, однако в августе выбыл из борьбы.

Гравел, представлявший Аляску в Сенате Конгресса США в 1969-1981 годы и являвшийся одним из активных противников войны во Вьетнаме, включился в текущую предвыборную гонку демократов 8 апреля наряду с еще более 20 политиками. В числе предложений, с которыми он выступил, масштабное сокращение военных расходов США, прекращение вмешательства Вашингтона в дела других государств, а также создание министерства мира, которое занималось бы программами международного сотрудничества.

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США не допустил Гравела до участия в состоявшихся в стране теледебатах под предлогом того, что он не получил достаточной поддержки по итогам ряда соцопросов. 6 августа бывший сенатор заявил, что приостанавливает участие в президентской гонке, и выступил в поддержку двух других кандидатов: сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и члена Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард.

Махинации среди демократов

Гравел констатировал, что решил участвовать в борьбе за пост президента по предложению двух подростков из Нью-Йорка. Кампанию проводили исключительно в интернете. По мнению экс-сенатора, она была очень успешной. "Наш сайт получил свыше 40 млн "кликов". Мы собрали свыше 68 тыс. индивидуальных пожертвований, - подчеркнул он. - А потом НКДП прибег к нечестным методам. Они заявили, что у меня нет достаточной поддержки по итогам соцопросов, чтобы участвовать в дебатах. На самом деле они стали жульничать".

"Они давали компаниям, проводившим опросы, списки участников, в которых мое имя не значилось. Конечно, если моего имени нет в списке, я не могу получить нужный процент голосов", - констатировал экс-сенатор. "В ряде опросов, в которых мое имя значилось, у меня были очень хорошие результаты", - полагает он. Гравел уверен, что этот же метод НКДП применяет и к другим кандидатам, которые не относятся к числу центристов, чтобы не допустить их до участия в дебатах. По его мнению, в число "нежелательных" для комитета кандидатов входят Сандерс и Габбард, которые регулярно критикуют ВПК и Уолл-cтрит.

По мнению бывшего законодателя, НКДП добивается того, чтобы "кандидатом [от демократов] стал [бывший вице-президент США Джозеф] Байден". По его мнению, в комитете "руководствуются заблуждением", что "раз Байден позиционирует себя как центрист, у него больше шансов на избрание президентом". "Это совершенно не так. Люди хотят перемен, а Байден не предлагает каких-либо перемен, помимо возврата к прошлому, к временам администрации [Барака] Обамы", - уверен он.

Гравел подчеркнул, что Байден "допускает массу оплошностей" и не является сильнейшим среди демократов кандидатом в президенты. "Сейчас его пытаются оправдывать основные СМИ, которые находятся под контролем ВПК и Уолл-стрит. Основные СМИ хотят, чтобы Байден стал президентом. Он им не станет", - уверен бывший сенатор. По его убеждению, Трамп "неминуемо переиграет" Байдена.

Как полагает Гравел, среди демократов шансы победить действующего президента США на предстоящих в ноябре 2020 года выборах есть у политиков, придерживающихся прогрессивных взглядов и дающих надежды на перемены, в частности у Сандерса. По мнению экс-сенатора, Сандерс мог бы одержать победу над Трампом и на президентских выборах в 2016 году, если бы демократы выдвинули кандидатом его, а не Хиллари Клинтон.

"Мы видим, что сейчас совершают ту же ошибку, что в 2016 году", - подчеркнул Гравел. "Похоже, что руководство Демократической партии не усвоило урок, - отметил он. - А урок очень простой. Должны быть честные и прозрачные [первичные] выборы, а не махинации за закрытыми дверями, манипулирование данными опросов общественного мнения, чтобы не допустить отдельных кандидатов до дебатов".

Ждать ли "потепления" между США и РФ?

По мнению Гравела, нет оснований полагать, что после выборов 2020 года отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся. "Если победят демократы, то я не вижу особых возможностей для потепления, - констатировал он. - Это зависит от конкретного человека. Если это Байден, он не продемонстрировал наличия какого-либо умения в том, что касается сближения позиций с Россией или [президентом РФ Владимиром] Путиным. У меня нет особого оптимизма на этот счет".

Как отметил бывший сенатор, в руководстве партии демократов многие "были введены в заблуждение" и придерживаются негативных взглядов в отношении России. По мнению Гравела, "это касается как тех, кто настроен прогрессивно, так и умеренных" демократов. Некоторые их них, как он констатировал, придерживаются идей "либерального интервенционизма". "Это либералы, которые полагают, что вполне нормально вторгаться в другие страны, что стоит пытаться менять власть в других государствах. Это неправильно", - подчеркнул он.

Бывший сенатор не исключил, что в случае переизбрания Трампа "появится потенциал для потепления". Вместе с тем, как подчеркнул Гравел, до сих пор действующему президенту так и не удалось "поладить с Россией", как намеревался республиканец, в частности из-за его неопытности в вопросах политики.

Говоря о Трампе, Гравел отметил: "Он не обязательно является разжигателем войны, но в свою администрацию он набрал разжигателей войны, неоконсерваторов. Те же люди, которые причиняли вред при Обаме, причиняют вред при нем. Если говорить о таких, как [бывший директор ЦРУ Джон] Бреннан, [бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон, о других, то, если хотя бы наполовину спустить их с поводка, она втянут США в войну. Но Трамп недостаточно опытен или осведомлен".

"Трамп говорит Путину, какой он замечательный друг, а сам позволяет своей администрации вводить санкции. Все это говорит о том, что при Трампе правая рука не знает, что делает левая", - констатировал бывший сенатор.

Вместе с тем, как полагает Гравел, во время текущей предвыборной гонки вопросы внешней политики не будут играть большой роли. "Причина в том, что не так уж много людей, которые претендуют на пост президента, имеют большой опыт во внешней политике", - отметил экс-сенатор.

Россия хочет мира

Гравел отметил, что сам он на месте политика, который победит на выборах в ноябре 2020 года в США, "в качестве первого шага снял бы все санкции в отношении России и заключил бы как можно больше торговых соглашений с РФ". Экс-сенатор также сообщил, что в современном мире не видит необходимости в существовании НАТО. Гравел подчеркнул, что предпринял бы шаги с целью ядерного разоружения на планете. "Думаю, если бы мы активно работали с целью денуклеаризации всей планеты, Россия охотно стала бы нашим союзником в этом", - сказал он.

"Я не считаю россиян угрозой для стабильности в мире. Я полагаю, что они хотят мира так же, как хотят американцы, или больше, поскольку, вы видите, какие шаги предпринимает наше правительство, оно ведет себя так, будто больше всех стремится к войне", - полагает бывший сенатор. Он также подчеркнул, что поддерживает идею возвращения к формату "Большой восьмерки" с участием России. "Смехотворно пытаться отстранить такую важную страну, как Россия, от решения мировых вопросов. Это просто глупо, - сказал он. - Я не поклонник Трампа, но надо отдать ему должное, в этом вопросе он прав".

"ВПК и Уолл-стрит оболванивают американцев с тем, чтобы они искали угрозы нашему существованию, которых не существует. Россия не является угрозой нашему существованию, и Китай не является, и Северная Корея", - подчеркнул Гравел. "Если сравнить военный бюджет США с российским, Россия расходует на военные нужды меньше 10% от того, что тратим мы", - пояснил он. "Факты свидетельствуют о том, что Китай и Россия не стремятся к войне с США", - отметил бывший законодатель.

"Я понимаю, что для кого-то из американцев это может прозвучать не патриотично, - констатировал экс-сенатор. - Одна из крупнейших проблем для нас - это принцип, который состоит в том, что "права она или нет, это моя страна". Гравел подчеркнул, что не согласен с таким подходом. "Нет, когда ваша страна поступает неправильно, вы должны выступать против, а когда она поступает правильно, вы должны поддержать ее", - сказал он.

Кампания продолжится

Гравел сообщил, что, несмотря на прекращение борьбы за пост президента, намерен продолжать кампанию с целью популяризации своих взглядов и идей. Как подчеркнул бывший сенатор, его цель - "привлечь внимание общественности к важным вопросам, чтобы она поняла, что происходит". "Мы продолжим делать это, - сказал он. - У меня по-прежнему есть голос, и мы будем наращивать активность".

Экс-законодатель после выхода из гонки отмечал, что собранные во время нее пожертвования намерен направить на финансирование неправительственной организации. В число ее задач будет входить реформирование демократической системы в США и борьба с социальной несправедливостью.

В ближайшие месяцы в США, как ожидается, будет опубликована книга Гравела, в которой бывший сенатор предлагает свои решения ряда серьезных политических проблем, касающихся как ситуации в США, так и международной политики.