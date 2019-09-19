Суд признал невиновными обвинявшихся в халатности бывших руководителей АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Окружной суд Токио в четверг признал невиновными бывших руководителей компании-оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Elecrtic Power (TEPCO), которые обвинялись в халатности. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Суд над тремя бывшими руководителями TEPCO, включая бывшего председателя компании Цунэхисе Кацумату, начался в 2017 году. Главный вопрос, который должен был выяснить суд, был ли топ-менеджмент объекта в курсе, что на побережье в этом районе может обрушиться цунами высотой около 15 м.