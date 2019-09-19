Парламент Киргизии рассмотрит ситуацию на границе с Таджикистаном в закрытом режиме

БИШКЕК, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии приняли решение рассмотреть в четверг сложившуюся на границе с Таджикистаном ситуацию в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Спикер Дастанбек Джумабеков предложил заслушать отчет правительства по обстановке на кыргызско-таджикской границе в закрытом режиме", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, инициативу спикера поддержало большинство депутатов. Тем не менее не исключено, что часть заседания парламентарии "проведут в открытом режиме".

Вечером 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт между пограничниками двух государств, в результате которого с киргизской стороны один человек погиб, 13, в том числе местные жители, получили ранения. С таджикской стороны три человека погибли и 10 получили ранения. По версии Бишкека, причиной инцидента стало строительство гражданами Таджикистана объекта на спорном участке границы. Киргизия также утверждает, что первыми огонь открыли таджикские военнослужащие, в том числе из минометов.

После проведенных на уровне премьеров и вице-премьеров переговоров стороны договорились о прекращении таджикской стороной на спорном участке строительства погранпункта, киргизская сторона обязалась демонтировать в этой местности смотровую вышку.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км. После развала СССР на киргизско-таджикской границе образовалось несколько десятков спорных участков.