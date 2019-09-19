Эксперт: свержение режима Каддафи в Ливии стало крупной ошибкой Евросоюза и НАТО

ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Страны Евросоюза при поддержке НАТО совершили грубую ошибку в Ливии, оказав поддержку "арабской весне" и содействие варварскому убийству лидера этой страны Муаммара Каддафи. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС в четверг первый спецпредставитель правительства КНР по делам Африки, эксперт аналитического центра "Тайхэ" Лю Гуйцзинь.

"Что касается Каддафи - это политическая фигура, отстаивавшая справедливую политическую позицию. При этом лидере у Ливии были различные проблемы, однако ливийский народ никогда не голодал, у них была хорошая и спокойная жизнь, - отметил он. - Запад не любил Каддафи и не желал видеть его у власти, оказав поддержку ливийской оппозиции. В итоге Ливия и сейчас продолжает находиться в состоянии войны и кровопролитного хаоса, которые привели к массовому оттоку беженцев в Европу, где в связи с этим возникли крупные проблемы".

По словам Лю Гуйцзиня, у лидера Джамахирии (политический режим, отличный от монархии и республики, провозглашенный Каддафи - прим. ТАСС) помимо положительных качеств были и неоднозначные черты. "Каддафи считал себя "боссом Африки", что предполагало необходимым всегда прислушиваться к его мнению, проявлять к нему особое уважение. В действительности Ливия не занимала на континенте столь довлеющую позицию, - пояснил эксперт. - Каддафи - многосторонняя и зачастую непредсказуемая личность, в этом его недостаток".

Как уточнил спецпредставитель, покойный ливийский лидер при жизни обеспечил свой народ, активно содействовал его процветанию. "Затем пришла "арабская весна" с вмешательством НАТО и западных стран и всему этому был положен конец", - добавил он.

"Евросоюз содействовал возникновению этой проблемы [беженцев], ему ее придется и решать. Уже сейчас очевидно, что, оказывая поддержку "арабской весне", европейская сторона совершила грубую ошибку. Негативный эффект от событий в Ливии оказался намного более крупным, чем выгода, которую Запад извлек для себя от уничтожения режима Каддафи", - подытожил Лю Гуйцзинь.

В феврале 2011 года в Ливии начались массовые революционные выступления против режима Каддафи, которые переросли в гражданскую войну. В конце октября того же года Муаммар Каддафи был пойман и убит одной из вооруженных группировок в районе города Сирт. Поддержку мятежникам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки позиций правительственных сил. События весны 2011 года положили начало годам разрухи, безвластия и хаоса, от которых Ливия с трудом восстанавливается до сих пор.