СМИ: ОАЭ присоединятся к коалиции США по охране судов в районе Персидского залива

ТАСС, 19 сентября. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение присоединиться к международной коалиции по обеспечению безопасности морского судоходства в районе Персидского залива. Об этом в четверг сообщило информационное агентство ОАЭ WAM со ссылкой на заявление МИД страны.

По его словам, цель такого шага - поддержка региональных и международных усилий в борьбе с угрозами морскому судоходству и мировой торговле, а также обеспечение мировой энергетической безопасности и поставок энергетических ресурсов.

Таким образом, сейчас в объединение входят США, Австралия, Бахрейн, Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.