В Венесуэле заявили, что ожидают возобновления диалога с США для разрешения кризиса

КАРАКАС, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы надеются, что США возобновят диалог с Каракасом, поскольку переговоры - это единственный способ разрешить кризис в стране. Об этом заявила в среду исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес на пресс-конференции в здании венесуэльского МИД.

"Единственное, чего мы ожидаем от США - это чтобы у них возобладал здравый смысл, чтобы они восстановили дипломатические каналы и возобновили диалог с правительством [президента] Николаса Мадуро", - приводит ее высказывания телеканал TeleSUR. По словам Родригес, "у США не остается другого выбора, кроме как встать на путь переговоров, поскольку их планы по свержению легитимного правительства Венесуэлы завершились провалом".

При этом вице-президент отметила, что в настоящее время "американская администрация поддерживает усилия, которые направлены не на [улучшение жизни] венесуэльцев, а на обогащение [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.