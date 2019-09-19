СМИ: около 30 мирных жителей погибли при авиаударе на востоке Афганистана

ТАСС, 19 сентября. Около 30 местных жителей погибли в результате авиаудара, проведенного минувшим вечером в одном из районов провинции Нангархар. Об этом в четверг сообщил телеканал TOLOnews .

Как указали местные власти, "при атаке с воздуха были убиты около 30 мирных жителей". По меньшей мере 40 человек получили ранения.

По данным телеканала Ariana, удар был нанесен по сельской местности, где в это время афганцы собирали фисташки. Как указывает Ariana, атака была совершена "иностранными силами".

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