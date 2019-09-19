МИД Франции не видит причин менять решение об отказе Сноудену в убежище

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Франция отказала бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену в политическом убежище еще в 2013 году, и нынешняя ситуация не дает оснований для изменения этого решения. Такое мнение высказал в эфире телеканала BFM министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Должно быть, господин Сноуден доволен. У него много дел, он живет в Москве. Он просил политическое убежище во Франции не вчера, а еще в 2013 году. Однако тогда власти расценили его запрос, как незначительный. И я сегодня не вижу, что изменилось с юридической или политической точки зрения, так что, по-моему, нет смысла что-то менять".

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.