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Премьер Украины назвал новые сроки открытия рынка земли

По словам Алексея Гончарука, открытие рынка земли на Украине состоится с 1 октября 2020 года, а не с 1 июля следующего года

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины решило отложить открытие рынка сельскохозяйственных земель в стране, его планируется осуществить 1 октября 2020 года. Об этом заявил в четверг на встрече с аграриями премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Мы открываем рынок земли не сразу. Мы хотели сделать это с 1 июля следующего года. Эта модель, которую мы предлагаем, предполагает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сказал он. Гончарук отметил, что кабмин Украины решил сместить сроки открытия рынка после консультаций с представителями аграрной сферы страны.

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УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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