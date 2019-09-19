Премьер Украины назвал новые сроки открытия рынка земли

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины решило отложить открытие рынка сельскохозяйственных земель в стране, его планируется осуществить 1 октября 2020 года. Об этом заявил в четверг на встрече с аграриями премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Мы открываем рынок земли не сразу. Мы хотели сделать это с 1 июля следующего года. Эта модель, которую мы предлагаем, предполагает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сказал он. Гончарук отметил, что кабмин Украины решил сместить сроки открытия рынка после консультаций с представителями аграрной сферы страны.