МВД ЛНР сообщило о повреждении путепровода в Луганске в результате теракта

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Путепровод в Луганске поврежден в результате террористического акта. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет.

"Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная - [это] путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции", - приводит слова министра агентство Луганскинформцентр.

Корнет уточнил, что "террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста". По словам главы МВД ЛНР, "бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв".

Ранее в четверг источник ТАСС в силовых структурах ЛНР сообщил о сильном взрыве в районе улицы Лутугинской в Луганске.