Нетаньяху предложил своему сопернику на выборах создать правительство широкого единства

"Давайте встретимся. Мы должны создать правительство широкого единства", - цитирует обращенные к Ганцу высказывания Нетаньяху государственное радио Израиля Kan. "Избиратели ожидают, что мы оба проявим ответственность и будем сотрудничать. Люди ожидают, что мы будем работать вместе, нет никаких оснований для третьих выборов", - добавил премьер.

Блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" премьер-министра Нетаньяху по итогам подсчета 90% голосов на выборах 17 сентября получает порядка 55 мест из 120 в Кнессете, а центристские и левые партии вместе с блоком "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца - 56 кресел. Для формирования устойчивой коалиции необходимо минимальное большинство в 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва.

После предыдущих выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 из 120 мест в кнессете. В результате глава правительства инициировал и провел через парламент в конце мая закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Тогда же первые в истории Израиля повторные выборы были назначены на 17 сентября.