На Генассамблее ООН может пройти встреча стран-участниц ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 19 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы ядерной сделки за исключением США могут провести рабочую встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Встреча, скорее всего, состоится, если иранская делегация поедет в Нью-Йорк", - сказал Мусави в интервью изданию Khabar Online. Он добавил, что "страны группы "4+1" [РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция] планировали проведение переговоров на уровне министров иностранных дел до Генассамблеи ООН". "Однако, учитывая текущие условия, эта встреча может пройти на полях ГА ООН", - добавил он.

5 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча представителей Ирана и участников ядерной сделки готовится на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, но пока рано говорить о ее окончательном формате.

В среду агентство ISNA сообщило, что президент Ирана может не посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке в конце сентября, если в ближайшие часы США не выдадут членам иранской делегации визы. Отсутствие виз у челнов иранской делегации подтвердил также глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.