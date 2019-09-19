Китай надеется на поддержку в СБ ООН совместной с Россией резолюции по Идлибу

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китай надеется, что проект совместной китайско-российской резолюции по ситуации в сирийском Идлибе получит поддержку в ходе голосования в Совете Безопасности ООН (СБ ООН). Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы надеемся, что Совет Безопасности ООН поддержит усилия по стабилизации ситуации в данном регионе и будет способствовать процессу политического урегулирования в Сирии. Китай и Россия предложили совместную резолюцию [по улучшению ситуации в Идлибе], и мы надеемся, что проект этой резолюции будет поддержан различными сторонами", - заявил дипломат.

Он также отметил, что "Китай внимательно следит за ситуацией в сирийском Идлибе". "Мы обеспокоены деятельностью там террористических организаций. Китай всегда выступал за то, чтобы Совет Безопасности ООН вел борьбу с террористическими элементами, руководствуясь одними и теми же стандартами", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

На 10:00 (17:00 мск) 19 сентября намечено ежемесячное заседание СБ по гуманитарной ситуации и политическому урегулированию в Сирии. Ожидается, что 15 стран Совбеза рассмотрят сразу два проекта резолюций по улучшению ситуации в Идлибе, один из них был представлен Германией, Бельгией и Кувейтом, а второй - Россией и Китаем. Российско-китайский проект содержит обеспокоенность по поводу расхождений в получаемых от ООН данных относительно объектов, попадающих под предотвращение случайных столкновений войск в идлибской зоне деэскалации. Кроме того, в нем подчеркивается, что прекращение огня не может распространяться на операции против действующих в Сирии террористических группировок.