Посол Ирака в Москве рассказал о предстоящем визите Лаврова в республику

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Ирак 7-8 октября будет принят премьер-министром республики Аделем Абдель Махди и президентом Бархамом Салехом. Об этом сообщил в четверг посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, визит Лаврова в Ирак подтверждает заинтересованность Москвы в развитии отношений с Багдадом. "Я буду сопровождать господина министра. У него будут встречи на высшем уровне, в том числе с президентом Ирака, премьер-министром, председателем парламента и главой МИД", - рассказал он.

"Этот визит также показывает, что Москва заинтересована в урегулировании ситуации в регионе", - добавил дипломат.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что на 7-8 октября запланирован визит Лаврова в Ирак. В рамках визита глава МИД РФ посетит Багдад, а также Эрбиль в Курдском автономном районе. На переговорах стороны обменяются мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, в зоне Персидского залива, обсудят обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях.