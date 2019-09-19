Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду оставил автограф на строящейся на американо-мексиканской границе стене. Глава Белого дома приехал в приграничный город Сан-Диего, чтобы проинспектировать процесс возведение заграждения.

Глава государства и представители правоохранительных органов ответили на вопросы журналистов прямо на строительной площадке, где проходят работы по сооружению девятиметровой стены. После пресс-конференции по просьбе одного из строителей Трамп специальным маркером нанес на вбитую в землю сваю автограф. Сопровождавшие президента должностные лица последовали его примеру.

Президент рассказал журналистам, что возводимая стена - "мирового класса", при ее строительстве используются цемент и арматурные стержни. "Она обходится дорого, но она необходима", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что по просьбе правительства США 20 профессиональных скалолазов пытались взобраться на макет стены, но у них ничего не вышло.

О ситуации на границе

При нынешнем главе Белого дома борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году Трамп пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Он убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.

Трамп в октябре прошлого года пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки, стремящихся попасть в США. Кроме того, он распорядился направить в помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих.

15 февраля президент подписал декларацию о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе. Как рассказал в ходе телефонного брифинга журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.