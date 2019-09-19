{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ирак не ведет переговоры с Россией о закупке С-400

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади отметил, что этот вопрос задается ему на каждом мероприятии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва и Багдад на данный момент не ведут переговоры о закупке Ираком зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом заявил в четверг посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы не ведем такие переговоры, нет и намека на это", - сказал дипломат, добавив, что этот вопрос задается ему на каждом мероприятии.

В ходе своего визита в Москву в феврале 2018 года министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что Багдад внимательно изучает вопрос закупки зенитных ракетных систем С-400. В середине мая посол Ирака в Москве сообщил, что Багдад решил приобрести С-400 у России.

Теги
ИракРоссия
Кризис на Украине
ДНР усилит меры безопасности в связи со взрывом в Луганске
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что республика постоянно живет "в рамках возможных террористических актов со стороны Украины"
Читать полностью