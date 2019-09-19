Мэр Киева обратился к Раде с просьбой назначить досрочные выборы в городской совет

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной раде Украины с просьбой назначить досрочные выборы в Киевской городской совет из-за отсутствия кворума в сессионном зале. Об этом он заявил в четверг.

"Мы видим, что кворума нет. То есть, работать готовы не все, и поэтому я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве. И сейчас депутаты пусть идут и рассказывают киевлянам, как они работали", - цитирует слова Кличко информагентство УНИАН.

На заседании 19 сентября горсовета зарегистрировались лишь 38 депутатов при необходимом 61, в связи с этим работа в пленарном режиме была сорвана. В минувший четверг, 12 сентября, в Киевсовете также не было кворума депутатов, и заседание не состоялось.

Проект поправок в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", 17 сентября внесенный на рассмотрение Рады президентской фракцией "Слуга народа", предусматривает проведение выборов мэра и депутатов горсовета Киева 8 декабря.

Ранее правительство Украины уже одобрило увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), а проект поправок к закону о Киеве предусматривает разделение должностей мэра и главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы горадминистрации.

Сам Кличко заявлял, что "разделение полномочий разрушит самоуправление" в городе. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними, настаивал он.