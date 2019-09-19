Рада утвердила реформу органов прокуратуры Украины

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о реформировании органов прокуратуры Украины. За соответствующее решение во в четверг проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

Согласно пояснительной записке, реформа заключается в проведении переаттестации прокуроров и создании на базе действующей структуры офиса генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Вместе с тем предлагается ликвидировать военные прокуратуры, но наделить генпрокурора правом в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры. Помимо переаттестации прокуроров документом также предусмотрено уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

Законопроект временно, до 1 сентября 2021 года, приостанавливает полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров Украины. В частности, это позволит генеральному прокурору своими приказами определять порядок отбора прокуроров и их привлечения к дисциплинарной ответственности, а также увольнять прокуроров без согласования с Советом прокуроров.

Депутаты во втором чтении также отменили норму, которая исключала требование к генеральному прокурору иметь высшее юридическое образование. Данная поправка была принята Верховной радой предыдущего созыва для назначения генпрокурором Юрия Луценко из-за отсутствия у него профильного образования.

Инициатором законопроекта о реформе прокуратуры выступил президент Украины Владимир Зеленский. Рада одобрила его в первом чтении 10 сентября.