ДНР усилит меры безопасности в связи со взрывом в Луганске

ЦХИНВАЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) усилит меры безопасности после взрыва в Луганске, в результате которого был поврежден путепровод. Об этом сообщил в четверг глава ДНР Денис Пушилин журналистам в ходе рабочей поездки в Южную Осетию.

"Чрезмерных шагов не будет, но соответствующие команды [по усилению безопасности] в соответствующие силовые структуры поданы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Пушилин добавил, что ДНР постоянно живет "в рамках возможных террористических актов со стороны Украины".

Ранее министр внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет заявил, что путепровод на пересечении улиц Лутугинской и 2-й Строительной в Луганске поврежден в результате теракта. Как сообщил перед этим источник ТАСС в силовых структурах республики, сильный взрыв произошел в указанном районе в четверг вскоре после полуночи. Информация о пострадавших не поступала, правительство ЛНР для расследования инцидента создало межведомственный штаб.