В Египте заявили, что проводят активную подготовку к саммиту Россия - Африка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Египет проводит большую работу в подготовке к предстоящему в Сочи саммиту Россия - Африка, где сопредседателями будут президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по международным делам Палаты представителей арабской республики Карим Дарвиш на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Хочу отметить, что наши интересы совпадают относительно укрепления и расширения отношений с африканскими странами, - сказал он. - Со стороны России тоже такой же интерес сейчас. И лучшим доказательством того является саммит Россия - Африка, который состоится 24 октября в Сочи. Мы тоже проводим очень большую работу по подготовке проведения данного саммита".

Дарвиш также отметил, что исключительные отношения между президентами России и Египта "являются хорошим стимулом для развития двусторонних отношений". Именно поэтому, по его словам, сотрудничество стран и достигло такого уровня.

В этой связи египетский парламентарий напомнил о планах строительства АЭС в Эд-Дабаа, который является одним из крупнейших проектов в отношениях между странами. "Очень надеемся, что в 2020 году будет закладка первого камня", - добавил Дарвиш. Он также упомянул о создании в зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны. "Это очень важный проект для наших стран. Мы в Палате представителей очень заинтересованы в его реализации", - подчеркнул политик.

Кроме того, продолжил парламентарий, Россия и Египет сотрудничают в сфере железных дорог. "Мы также следим за реализацией проекта о поставке 1300 вагонов из России в нашу страну", - указал он.

Особое внимание Дарвиш обратил на сферу туризма. "Вы знаете для нашей страны туризм является очень важной сферой, поэтому мы следим внимательно в Палате представителей за развитием ситуации в этой сфере, следим также за теми мерами, которые принимаются нашим государством для обеспечения высочайшего уровня безопасности в соответствии с российскими стандартами, - сказал он. - Очень надеемся , что российский турпоток возобновится в ближайшее время".