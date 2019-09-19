Премьер Белоруссии связал снижение белорусского экспорта с нефтяными проблемами в РФ

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас выразил президенту страны мнение, что снижение показателя по белорусскому экспорту связано с ситуаций с некондиционной российской нефтью и налоговым маневром в России. Об этом он сказал в четверг журналистам по итогам совещания у президента, на котором обсуждались проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.

Лукашенко особенно подробно интересовался причинами падения экспорта и планами по его восполнению в следующем году. По словам премьер-министра, недобор по экспорту в основном связан с падением продаж товаров нефтяной группы. "Это и грязная нефть, и налоговый маневр, который также отразился на работе наших нефтеперерабатывающих предприятий. Вместе с тем результирующий показатель - сальдо товаров и услуг - у нас положительный: более 400 млн рублей (около $195 млн) за семь месяцев", - сказал Румас, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам премьера, что касается пакета прогнозных экономических документов не будущий год, то Лукашенко посчитал планы правительства на 2020 год недостаточно напряженными и отправил его на доработку. "Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку", - рассказал Румас. По словам премьер-министра, у правительства есть буквально две-три недели, чтобы устранить замечания и повторно внести пакет документов на рассмотрение главы государства.

"Я думаю, что мы вместе со всеми госорганами критически подойдем к цифрам прогноза, сделаем их более напряженными. Соответственно, это должно отразиться на бюджете, может быть, сделать его менее дефицитным", - отметил Румас.

В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия заявляет, что в связи с ухудшающимися условиями торговли нефтью, она несет значительные финансовые потери. В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Транзит и переработка нефти были остановлены. 8 августа Белоруссия сообщила, что полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной нефти.