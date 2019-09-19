В Израиле лидер "Кахоль-Лаван" пообещал сформировать и возглавить правительство единства

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц пообещал в четверг сформировать и возглавить правительство единства по итогам выборов, состоявшихся 17 сентября.

"Народ Израиля высказался в пользу правительства единства. Мы должны поставить благо народа на первое место. Я намерен создать широкое либеральное правительство и возглавить его", - заявил Ганц в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве, которую транслировали основные каналы израильского ТВ.

"Формирование правительства уже началось. Я сам буду вести переговоры [по формированию правительства] и не буду поддаваться давлению", - продолжил Ганц. "Блок "Кахоль-Лаван" выиграл выборы, по последним данным подсчета голосов мы получаем 33 места в Кнессете, и это - первое место, а [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху не смог привести к победе свой правый блок", - добавил Ганц. "Народ Израиля хочет правительство единства", - резюмировал лидер "Кахоль-Лаван".

Ранее в четверг Нетаньяху, обращаясь к Ганцу, призвал его к созданию правительства широкого единства.

Данные подсчета голосов

По последним данным, после подсчета 97% голосов "Кахоль-Лаван" получает 33 места из 120 в Кнессете, партия "Ликуд" - 31. Блок правых партий, на которые может опереться Нетаньяху для создания коалиции, может рассчитывать на 55 мест в парламенте, а центристские и левые партии во главе с "Кахоль-Лаван" - 57 мест, отмечает газета Haaretz. При этом для формирования устойчивой коалиции необходимо минимальное большинство в 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва.

После предыдущих выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое большинство в парламенте. В результате глава правительства инициировал и провел через Кнессет в конце мая закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Тогда же первые в истории Израиля повторные выборы были назначены на 17 сентября.

Формирование коалиции

По закону президент Израиля Реувен Ривлин по итогам выборов должен поручить одному из депутатов Кнессета сформировать новое правительство в течение 42 дней. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, при условии, что он в состоянии собрать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Публикация окончательных результатов подсчета голосов на выборах 17 сентября ожидается 25 сентября.