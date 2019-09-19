Мадуро обвинил Трампа в ненависти к венесуэльцам и сравнил его с Гитлером

ТАСС, 19 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава Белого дома Дональд Трамп испытывает чувство ненависти по отношению к гражданам Боливарианской Республики. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу RT , которое вышло в эфир в четверг.

"Дональд Трамп практически одержим ненавистью к латиноамериканскому народу в целом - к беженцам, к иммигрантам, - но особую ненависть он испытывает к народу Венесуэлы, к нашей истории. И Дональд Трамп с этой ненавистью нападает на народ Венесуэлы. Я сравниваю его с эпохой Гитлера, с теми взглядами, которые Гитлер навязал в отношении евреев, в отношении еврейского народа в Европе до начала [Второй мировой] войны, до [19]39 года", - сказал Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.