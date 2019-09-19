Германия выдала России 19-летнего мужчину, вербовавшего подростков в ряды террористов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Германия выдала России 19-летнего уроженца одной из кавказских республик, обвиняемого в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов в Сирии. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете России.

"По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, находясь на территории Федеративной Республики Германия, через популярную соцсеть и мессенджер вступил в переписку с двумя несовершеннолетними жителями одного из регионов России и стал уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование, осуществляющее террористическую деятельность на территории Сирийской Арабской Республики", - сообщили в СК. В конечном итоге подростки согласились, но отправиться в зону боевых действий им помешали сотрудники спецслужб, отреагировавшие на переписку.

"Несовершеннолетние соучастники, поддавшиеся вербовке, оперативно были установлены и привлечены к уголовной ответственности (приговорены за попытку принять участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства к трем годам колонии строгого режима), а их "духовный наставник" объявлен в розыск", - сообщили в СК. В апреле было установлено, что он проживает в Германии. При взаимодействии с сотрудниками Интерпола он был задержан по месту жительства - в городе Хузум. На днях завершена процедура его экстрадиции, он доставлен в Волгоградскую область.

В ходе допроса он отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Он обвиняется по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании). Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.