Тбилиси передал Москве Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Грузии в четверг экстрадировало в Россию гражданина Рамзана Ахъядова, обвиняемого в террористической деятельности и в связях с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом журналистам заявила вице-премьер, министр юстиции республики Тея Цулукиани.

"Указанный человек (Ахъядов - прим. ТАСС) сегодня утром был передан [России]. Дело касается экстрадиции человека, обвиняемого в террористическом преступлении, в том числе в мобилизации людей в интересах "Исламского государства" и ведении боев в 2013-2015 годах", - сказала Цулукиани.

По ее словам, Ахъядов попал в Грузию из Турции, после чего его задержали грузинские правоохранители и приступили к процедуре экстрадиции, так как он разыскивался Россией. Глава Минюста также заявила, что российская сторона уведомила Тбилиси о том, что все права обвиняемого будут соблюдены. "Мы получили от российской стороны письменные гарантии того, что, несмотря на очень серьезные статьи обвинения, этот человек будет помещен в место лишения свободы и будет находиться в человеческих условиях, и ему не будет угрожать та проблема, которая может быть квалифицирована хоть какой-то статьей нашей или Европейской конвенции (по правам человека - прим. ТАСС). Имеются ввиду статьи, касающиеся запрета пыток, а также защиты права на жизнь и прочее", - подчеркнула она, добавив, что Грузия будет сотрудничать с международными партнерами в деле борьбы с терроризмом.

По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), Ахъядов родился 19 августа 1979 года. Он является уроженцем села Дышне-Ведено Чеченской Республики.

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