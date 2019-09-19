Правящая коалиция восстановила большинство в парламенте Литвы

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Правящая коалиция во главе с партией "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ) восстановила большинство в Сейме (парламенте) республики. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель СКЗЛ Рамунас Карбаускис.

"Можно констатировать, что с подписанием соглашения парламентских фракций большинство восстановлено", - отметил он.

Соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в четверг своими подписями скрепили старосты четырех фракций - СКЗЛ, Социал-демократической партии труда, партии "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей" и фракции "Во благо Литвы".

Три первые партии еще в июле подписали соглашение о создании коалиционного большинства. Фракция "Во благо Литвы" была сформирована на прошлой неделе после распада участвовавшей в коалиции парламентской фракции "Порядок и справедливость", из которой вышли пять человек, в результате чего правящие партии утратили большинство в Сейме. В нем 141 место, у правящих оставалось 69 голосов. С подключением членов вновь образовавшейся фракции за коалицией теперь 75 мандатов.