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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Помпео заявил, что сообщит Трампу важную информацию по атакам в Саудовской Аравии

По словам госсекретаря, он проинформирует президента США о необходимых дальнейших действиях

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг, что располагает важной информацией по атакам на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии и проинформирует президента Дональда Трампа о том, какие шаги нужно предпринять в связи с произошедшим. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

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"Теперь я могу предоставить Трампу важную информацию о нападении на Aramco, - указал он. - Я проинформирую президента о том, как действовать после этих нападений".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Теги
Трамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Атаки на предприятия Saudi Aramco
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