Помпео заявил, что сообщит Трампу важную информацию по атакам в Саудовской Аравии

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг, что располагает важной информацией по атакам на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии и проинформирует президента Дональда Трампа о том, какие шаги нужно предпринять в связи с произошедшим. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

"Теперь я могу предоставить Трампу важную информацию о нападении на Aramco, - указал он. - Я проинформирую президента о том, как действовать после этих нападений".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.