Трамп: скалолазы не смогли перебраться через стену на границе с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Стены, которые строят на границе между США и Мексикой, не смогли преодолеть даже опытные скалолазы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

Американский лидер, говоря об участке стены в штате Калифорния, констатировал: "Еще две недели назад этого здесь не было. Это совершенно новая стена". Как пояснил Трамп, строительство ведут различные подрядные компании сразу "на многих участках вдоль границы". "Для одной подрядной компании это было бы слишком масштабное строительство", - отметил он.

Президент США отметил, что на некоторых участках стену строят в два ряда. По его словам, во время проведенных испытаний барьер пытались преодолеть альпинисты, однако им это не удалось. "У нас тут были скалолазы, в паре случаев чемпионы-скалолазы, мы испытывали разные стены", - сказал Трамп. "Они не смогли перебраться через них", - подчеркнул он.

Трамп еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году неоднократно обещал сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль.

15 февраля президент подписал декларацию о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе. Как заявлял исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.