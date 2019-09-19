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Рада назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда госимущества Украины

Ранее он работал экономистом в Национальном банке страны

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества страны (ФГИ). Соответствующий проект постановления в четверг поддержали 238 депутатов, при минимально требуемых 226.

Сенниченко работал экономистом в Национальном банке Украины, топ-менеджером в структуре государственной компании "Укрпочта". Кроме того, являлся членом наблюдательного совета госпредприятия "ProZorro.Продажи".

Среди основных задач, которые стоят перед ФГИ - реализация государственной политики в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, а также в сфере госрегулирования оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.

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