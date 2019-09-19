СМИ: умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

ТУНИС, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али умер на 84-м году жизни в больнице в Саудовской Аравии после продолжительной болезни. Об этом сообщило Национальное тунисское телевидение.

По данным тунисской радиостанции Mosaique FM, экс-президент провел три месяца в реанимации.

12 сентября адвокат экс-президента Мунир Бен Салха сообщил о критическом состоянии здоровья бен Али и его переводе в больницу в городе Джидде. Отмечалось, что он несколько лет боролся с раком. Как уточняет телеканал Sky News Arabia, юрист подтвердил в четверг смерть бывшего лидера Туниса.

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Бен Али выехал из страны и обосновался в Саудовской Аравии.