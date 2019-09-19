Комитет Рады одобрил проект о доплатах для производителей антироссийских фильмов

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады рекомендовал к принятию законопроект "О государственной поддержке кинематографии на Украине", который содержит статью, предполагающую выделение средств в размере 5% из бюджета производителям фильмов о конфликте со "страной-агрессором". Об этом в четверг сообщил депутат Рады Ренат Кузьмин.

"Только что завершил работу Комитет по гуманитарной и информационной политике Рады, на котором рассматривались поправки к закону "О государственной поддержке кинематографии на Украине". Как видите, даже в таких мирных вопросах, как кино, нашлось место для войны: предложено доплачивать по 5% из государственного бюджета производителям антироссийских фильмов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кузьмин подчеркнул, что ряд депутатов, в частности, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступали против такой статьи, однако комитет принял документ, при этом, однако, заменив слова "Российская Федерация" на "страна-агрессор". Кузьмин подчеркнул, что такая замена не меняет сути принятого. При этом он привел копию статьи документа в первоначальном варианте. "5 процентов общего объема квалифицированных затрат (платежей) в случае, если сюжетная линия/сценарий/центральная тема фильма базируются на теме (событиях) вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а в сюжете фильма непосредственно или опосредовано дается оценка действиям Российской Федерации, которая соответствует оценкам, выводам, констатированным действующим законодательством Украины, в частности, признается, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории, нарушает принципы и нормы международного права", - сказано в тексте обнародованного Кузьминым документа.

"И все это в то время, когда президент и министр иностранных дел прилагают титанические усилия для нормализации отношений с северным соседом и ведут сложные переговоры о втором обмене пленными", - раскритиковал решение комитета Кузьмин.

Депутат выразил надежду, что эта идея не будет поддержана в зале парламента при рассмотрении законопроекта.

Законопроект "О государственной поддержке кинематографии на Украине" был зарегистрирован в парламенте 29 августа по инициативе группы депутатов от партии "Слуга народа" и определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный. 12 сентября он был принят Радой в первом чтении.