Постпред США при ООН потребовала опубликовать доклад по расследованию в Идлибе

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. США поддерживают создание комиссии по расследованию предполагаемых атак на гуманитарные объекты в Идлибе и призывают генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша опубликовать результаты расследования. Об этом заявила в четверг постпред США при ООН Келли Крафт во время своего первого выступления на заседании Совета Безопасности по сирийской тематике.

"Мы приветствуем решение генерального секретаря ООН о создании комиссии для расследования ударов, в результате которых пострадали гуманитарные объекты в северо-западной Сирии, - заявила она. - ООН уже определила членов комиссии, которые будут участвовать в этом важном мероприятии, нацеленном на то, чтобы определить ответственность. Мы готовы оказать содействие комиссии и призываем всех действовать таким же образом. Мы также призываем генерального секретаря ООН опубликовать итоговый доклад комиссии".

"Публикация доклада позволит определить ответственность", - добавила она.

В конце июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение расследования направили 10 стран Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). В МИД РФ назвали данное решение провокационным и поставили под сомнение наличие у генсека полномочий о принятии таких решений без санкции всего Совбеза. В то же время постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва предоставит ООН всю необходимую информацию по инцидентам в Идлибе.

Небензя ранее подчеркивал, что российская авиация не наносила никакого ущерба гуманитарным объектам в Идлибе. Он отмечал, что у ООН нет собственных наблюдателей в Сирии, поэтому зачастую она опирается на недостоверную информацию. На пресс-конференции в ООН Василий Небензя представил фото сохранных гуманитарных объектов, которые, по заявлениям представителей организации, подверглись авиаудару.