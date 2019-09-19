Эр-Рияд проинформировал генсека ООН о возможных мерах после атаки на нефтяные объекты

"В соответствии с инструкциями от моего правительства <…> хочу привлечь ваше внимание к трусливой и отвратительной атаке на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе 14 сентября 2019 года", - говорится в письме дипломата, копия которого есть в распоряжении ТАСС. "Эти удары были нанесены не только по Саудовской Аравии, но также по международному энергоснабжению и безопасности глобальной экономики. Саудовская Аравия полностью способна защитить жизненно важные нефтяные и экономические ресурсы, национальное достояние, и, самое главное, своих граждан", - подчеркнул аль-Муаллими, отметив, что речь идет о "террористической атаке и тактике, типичной для террористических и экстремистских группировок".

По словам постпреда королевства, "все предварительные признаки и свидетельства указывают на то, что эта атака была осуществлена не с территории Йемена, как утверждают террористические группировки хуситов, а также что использованное оружие было иранского производства". "Саудовская Аравия применит все необходимые процедуры в соответствии с международным правом", - предупредил он.

Ранее министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что расследованием нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии займется международная группа следователей при поддержке ООН.