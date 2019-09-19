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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Эр-Рияд проинформировал генсека ООН о возможных мерах после атаки на нефтяные объекты

Речь идет о "тактике, типичной для террористических и экстремистских группировок", отметил постпред Саудовской Аравии при ООН

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Постпред Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими в официальном обращении информировал генсека организации Антониу Гутерриша, что Эр-Рияд применит предусмотренные международным правом процедуры после атаки на нефтяные объекты страны.

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"В соответствии с инструкциями от моего правительства <…> хочу привлечь ваше внимание к трусливой и отвратительной атаке на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе 14 сентября 2019 года", - говорится в письме дипломата, копия которого есть в распоряжении ТАСС. "Эти удары были нанесены не только по Саудовской Аравии, но также по международному энергоснабжению и безопасности глобальной экономики. Саудовская Аравия полностью способна защитить жизненно важные нефтяные и экономические ресурсы, национальное достояние, и, самое главное, своих граждан", - подчеркнул аль-Муаллими, отметив, что речь идет о "террористической атаке и тактике, типичной для террористических и экстремистских группировок".

По словам постпреда королевства, "все предварительные признаки и свидетельства указывают на то, что эта атака была осуществлена не с территории Йемена, как утверждают террористические группировки хуситов, а также что использованное оружие было иранского производства". "Саудовская Аравия применит все необходимые процедуры в соответствии с международным правом", - предупредил он.

Ранее министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что расследованием нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии займется международная группа следователей при поддержке ООН.

Теги
ИранЙеменСаудовская АравияГутерриш, АнтониуАтаки на предприятия Saudi Aramco
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