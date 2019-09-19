Amazon намерена выполнить условия Парижского соглашения на 10 лет раньше

ТАСС, 19 сентября. Американская корпорация Amazon выполнит свои обязательства по Парижскому соглашению по климату на 10 лет раньше, чем планировалось. Об этом в четверг сообщил глава компании Джефф Безос на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Моя цель - полностью выполнить положения Парижского соглашению по климату на 10 лет раньше", - передает его слова телеканал CNBC.

По его словам, компания должна регулярно производить замеры вредных выбросов и докладывать об этих результатах, а также придерживаться стратегии по сокращению выбросов углекислого газа. Для выполнения этих условий Amazon уже согласилась приобрести 100 тыс. электрокаров фирмы Rivian.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.