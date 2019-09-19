В Турции пообещали не допустить разведку нефти и газа у берегов Кипра без согласия общины

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Турция не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов Кипра без согласия турецкой общины острова. С таким утверждением выступил в четверг официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Новости о подписании греческой администрацией Южного Кипра соглашения с [французской компанией] Total и итальянской Eni на работу в седьмом участке якобы особой экономической зоны без учета прав турок-киприотов показывает, что власти Южного Кипра, несмотря на наши предупреждения, не оценили наш решительный настрой. Мы не позволим никакой стране, компании или кораблю проводить разведку и добычу углеводородов без разрешения, а также не дадим проводить такую деятельность", - говорится в распространенном заявлении.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район буровые суда "Фатих" и "Явуз", которые находятся под охраной военных кораблей. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.