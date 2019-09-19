Помпео объяснил цель создания антииранской коалиции

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты настроены на формирование коалиции для противодействия Ирану, а не на войну с ним. Об этом заявил в четверг журналистам в Абу-Даби по итогам переговоров с руководством ОАЭ госсекретарь США Майкл Помпео.

"Пока министр иностранных дел Ирана [Мохаммад Джавад Зариф] угрожает масштабной войной до последнего американца, мы находимся здесь, чтобы строить коалицию, нацеленную на достижение мира и мирное урегулирование происходящего. В этом заключается поставленная мне задача, президент [США Дональд] Трамп, безусловно, хочет, чтобы я работал над достижением этого. И я надеюсь, что Исламская Республика Иран рассматривает это таким же образом", - сказал Помпео. Стенограмму его высказываний распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.

При этом глава внешнеполитического ведомства вновь прямо обвинил Иран в нападении на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. "Мне кажется, это совершенно ясно. В регионе прочный консенсус относительно того, что мы точно знаем, кто совершил эти нападения. Это был Иран. Не слышал, чтобы кто-то в регионе ставил это под сомнение хоть на секунду", - утверждал Помпео.

Он также подтвердил, что американские власти ужесточат режим односторонних санкций в отношении Ирана, как объявил Трамп. "Будет больше санкций", - подчеркнул шеф американской дипломатии, не уточняя, о каких именно карательных мерах идет речь.

Кроме того, Помпео заверил, что его нынешние переговоры в Джидде и Абу-Даби были полезными. "<...> Я смогу передать президенту определенную важную информацию насчет того, как нам следует думать о продвижении вперед", - отметил госсекретарь США, не вдаваясь в детали.