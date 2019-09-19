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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Вашингтон обсуждает с Эр-Риядом способы снизить риск новых атак по нефтяным объектам

При этом начальник штабов Вооруженных сил США Патрик Райдер не стал раскрывать подробности переговоров

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с Саудовской Аравией способы отражения возможных новых атак на нее в свете удара по нефтяным объектам страны. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Патрик Райдер

"Центральное командование [Вооруженных сил] США проводит консультации с Саудовской Аравией с целью обсудить возможные способы снизить риск атак в будущем. Я не буду сегодня вдаваться в подробности относительно того, о чем может идти речь", - сказал он.

Теги
СШАСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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