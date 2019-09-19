В США считают, что без поддержки России и Китая будет трудно достичь мира в Афганистане

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что без поддержки России и Китая будет трудно достичь мира в Афганистане. Об этом заявила в четверг и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Спецпредставитель США Залмай Халилзад работает с Россией и Китаем, которые обеспокоены перспективами [обострения] ситуации в Афганистане. В этой связи мы ведем консультации по поводу того, как продвинуться в достижении мира, - сказала дипломат. - Не могу сказать, имеют ли они какие-то другие цели, но факт в том, что обе страны обеспокоены присутствием ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)".

Уэллс охарактеризовала международное сопровождение мирному процессу в Афганистане как "очень динамичное и продуктивное". На вопрос, являются ли Москва и Пекин частью мирного решения, представитель Госдепартамента ответила: "Если эти две важные региональные страны не будут поддерживать мир, нам будет трудно достичь мирного соглашения". "Мы работаем с ними, потому что их поддержка поможет достижению соглашения", - сказала она.

За последний год США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

2 сентября Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

В связи с этим госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Халилзад был отозван в Вашингтон. Шеф американской дипломатии, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.