Совбез ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по урегулированию в Идлибе

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в Идлибе, сообщает корреспондент ТАСС.

"Проект не принят", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в качестве председателя СБ в сентябре. Против него выступили 12 стран (США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Перу, Польша, Доминиканская Республика, Южная Африка и Индонезия). Китай и Россия поддержали документ, Экваториальная Гвинея и Индонезия воздержались.