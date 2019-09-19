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Кризис в Сирии
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Совбез ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по урегулированию в Идлибе

Против него выступили 12 стран

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в Идлибе, сообщает корреспондент ТАСС.

"Проект не принят", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в качестве председателя СБ в сентябре. Против него выступили 12 стран (США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Перу, Польша, Доминиканская Республика, Южная Африка и Индонезия). Китай и Россия поддержали документ, Экваториальная Гвинея и Индонезия воздержались.

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СирияРоссияКитайКризис в Сирии
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