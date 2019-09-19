Пентагон пока не делает окончательных выводов об ответственных за атаки на саудовские НПЗ

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Пентагон пока не делает окончательных выводов о том, кто несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в четверг в ходе брифинга помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффмэн.

"Мы не будем идти впереди расследования Саудовской Аравии и их оценки [произошедшего]. Это была атака на Саудовскую Аравию, мы поддерживаем их расследование, на месте с ними работают наши команды, но мы не будем опережать их выводы", - сказал Хоффмэн в ответ на вопрос, считают ли в Пентагоне, что за нападениями стоит именно Иран.

"Мы ждем, когда Саудовская Аравия закончит оценку и сделает заявление. Но я признаю, что на данный момент все указывает на то, что Иран каким-то образом несет ответственность за атаку", - отметил Хоффмэн. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео ранее в четверг вновь прямо обвинил Иран в нападении на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

В среду официальный представитель саудовского министерства обороны представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты использовавшихся в них беспилотников и крылатых ракет, доказывающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Между тем он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена.

В то же время хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за этой операцией, которая, по их данным, была проведена при помощи новых усовершенствованных дронов.