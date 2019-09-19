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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Пентагон пока не делает окончательных выводов об ответственных за атаки на саудовские НПЗ

В американском военном ведомстве заявили, что ждут, когда Саудовская Аравия закончит оценку и сделает заявление

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Пентагон пока не делает окончательных выводов о том, кто несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в четверг в ходе брифинга помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффмэн.

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"Мы не будем идти впереди расследования Саудовской Аравии и их оценки [произошедшего]. Это была атака на Саудовскую Аравию, мы поддерживаем их расследование, на месте с ними работают наши команды, но мы не будем опережать их выводы", - сказал Хоффмэн в ответ на вопрос, считают ли в Пентагоне, что за нападениями стоит именно Иран.

"Мы ждем, когда Саудовская Аравия закончит оценку и сделает заявление. Но я признаю, что на данный момент все указывает на то, что Иран каким-то образом несет ответственность за атаку", - отметил Хоффмэн. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео ранее в четверг вновь прямо обвинил Иран в нападении на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

В среду официальный представитель саудовского министерства обороны представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты использовавшихся в них беспилотников и крылатых ракет, доказывающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Между тем он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена.

В то же время хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за этой операцией, которая, по их данным, была проведена при помощи новых усовершенствованных дронов.

Теги
СШАИранЙеменСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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