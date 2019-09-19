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Кризис в Сирии

Постпред Сирии при ООН назвал фарсом западную резолюцию по Идлибу

Башар Джаафари подчеркнул, что необходимо "покончить с иностранным присутствием" в республике

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари назвал фарсом заявления своих коллег из США, Британии и Франции, утверждавших, что "западный" проект резолюции по Идлибу носит гуманитарный, а не политический характер.

В четверг в ходе заседания РФ и Китай проголосовали против предложенной Совбезу ООН "гуманитарной тройкой" - Германией, Бельгией и Кувейтом - резолюции по прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в Идлибе.

"Мы являемся свидетелями настоящего фарса, когда три постоянных члена Совета Безопасности пытаются представить ситуацию так, что эта резолюция гуманитарная, а не политическая", - сказал Джаафари.

"Правда, которая отсутствует в этой резолюции, заключается в том, что улучшение гуманитарной ситуации и жизни сирийцев возможно только при соблюдении суверенитета Сирии", - подчеркнул он, назвав это "базовым принципом". Необходимо "покончить с иностранным присутствием" в Сирии, в очередной раз отметил дипломат.

По мнению Джаафари, все стороны "должны сотрудничать с сирийским правительством как основным партнером для обеспечения гуманитарной помощи" населению страны.

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