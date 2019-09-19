Мадуро считает преувеличенными данные о миллионах венесуэльцев, покинувших страну

ТАСС, 19 сентября. Правительство Венесуэлы оценивает число эмигрантов, покинувших страну за последние три года, в 300 тыс. - 700 тыс. человек. Соответствующее заявление президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сделал в интервью испанской версии телеканала RT, которое вышло в эфир в четверг.

"Что касается миграции, по этой теме сказано много лжи. <...> Говорилось, что [из Венесуэлы] уехали три миллиона, четыре миллиона человек. На днях Джон Болтон (бывший советник президента США по национальной безопасности - прим. ТАСС) заявил, что речь идет о пяти миллионах. У нас есть свои цифры", - сказал Мадуро.

"[По нашей информации,] от 300 тыс. до 700 тыс. венесуэльцев выехали из страны за последние три года", - уточнил глава государства. Другие данные, по его словам, являются преувеличением.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.