{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Мадуро считает преувеличенными данные о миллионах венесуэльцев, покинувших страну

Правительство республики оценивает число эмигрантов в 300 тыс. - 700 тыс. человек

ТАСС, 19 сентября. Правительство Венесуэлы оценивает число эмигрантов, покинувших страну за последние три года, в 300 тыс. - 700 тыс. человек. Соответствующее заявление президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сделал в интервью испанской версии телеканала RT, которое вышло в эфир в четверг.

"Что касается миграции, по этой теме сказано много лжи. <...> Говорилось, что [из Венесуэлы] уехали три миллиона, четыре миллиона человек. На днях Джон Болтон (бывший советник президента США по национальной безопасности - прим. ТАСС) заявил, что речь идет о пяти миллионах. У нас есть свои цифры", - сказал Мадуро.

"[По нашей информации,] от 300 тыс. до 700 тыс. венесуэльцев выехали из страны за последние три года", - уточнил глава государства. Другие данные, по его словам, являются преувеличением.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
Reuters: на северо-востоке ДР Конго 28 человек убиты в ходе межобщинных столкновений
Лагеря для беженцев и перемещенных лиц стали объектами нападений в последние несколько дней
Читать полностью