СМИ: армия заблокировала офис гуманитарной организации на северо-востоке Нигерии

ПРЕТОРИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил Нигерии окружили и заблокировали в городе Майдугури на северо-востоке страны отделение неправительственной организации "Борьба с голодом". Об этом сообщила в четверг нигерийская газета Premium Times.

"Очевидцы передают, что солдаты взяли под контроль и опечатали имущество организации", - отмечает издание.

Сотрудники "Борьбы с голодом" заявили, что не были поставлены в известность относительно действий военнослужащих. Им запрещено входить в здание, передает издание.

Информация о причинах подобных действий нигерийской армии от официальных лиц пока не поступала.

Между тем, южноафриканская радиостанция SABC связывает эти действия нигерийских властей с фактом захвата шестерых сотрудников данной организации в качестве заложников одной из действующих в районе исламистских группировок. Их конвой попал в засаду у границы с Нигером в июле 2019 года. В ходе захвата заложников был убит водитель. Сотрудники организации все еще находятся в плену у боевиков.

Город Майдугури находится в зоне активных действий террористической организации "Боко харам" и является его исторической базой. Так, в ночь на 16 сентября боевики "Боко харам" атаковали университет в городе Майдугури, однако были отброшены регулярными подразделениями нигерийской армии.