США ограничили перемещения дипломатов Кубы при ООН районом Манхэттен в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты запретили сотрудникам постоянного представительства Кубы при ООН совершать поездки по стране и выезжать за пределы нью-йоркского района Манхэттен в связи с тем, что два кубинских дипломата, по версии Вашингтона, были причастны к "операциям влияния". Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Поездки в пределах Соединенных Штатов для всех сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН теперь в основном ограничиваются островом Манхэттен", - написала дипломат.

Она рассказала, что Госдепартамент в четверг уведомил МИД Кубы о том, что Соединенные Штаты выдворяют двух сотрудников постпредства республики при ООН за "злоупотребление своими привилегиями пребывания [в США]". "Это произошло в связи с их попыткой провести операции влияния против Соединенных Штатов", - сказала Ортэгус.

"Мы всерьез воспринимаем все возможные посягательства на национальную безопасность США и будем продолжать проводить расследование в отношении любых других сотрудников [дипмиссий], которые могут манипулировать своими привилегиями пребывания [в США]", - заключила дипломат.