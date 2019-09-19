Госдеп: Вашингтон не допустит финансовой поддержки Каракаса

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут стремиться помешать любому предоставлению финансовых средств правительству Венесуэлы, в том числе со стороны таких союзников по НАТО, как Турция. Об этом заявила в четверг на брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

"Любое поведение, способствующее тому, чтобы в распоряжение [властей Венесуэлы] поступало больше денег, а потом эти средства использовались для подавления [противников], полностью идет вразрез не только с нашей политикой санкций, но также с нашими принципами. Мы относимся к этому очень серьезно. Вне зависимости от того, союзник это США или нет, мы сделаем все, чтобы такое поведение прекратилось", - сказала она, комментируя сообщения СМИ о том, что турецкие компании ранее проводили операции с золотым запасом Венесуэлы.

"Если речь идет о союзнике, то, конечно, у нас есть и другие варианты действий, мы можем обсудить это с ним и помочь сначала понять ситуацию, посмотреть, было ли это преднамеренным поведением или нет", - отметила Филипетти. "Но мы не потерпим поддержку диктатуры со стороны какой бы то ни было страны", - заявила заместитель помощника госсекретаря.

Несмотря на то, что Анкара является союзником Вашингтона, турецкие власти вместе с Россией, Белоруссией, Боливией, Ираном, Китаем, Кубой, Никарагуа и Сирией высказались в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В декабре 2018 года Мадуро по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о том, что страна имеет право экспортировать золото, несмотря на санкции со стороны США. Ранее президент Турции, в свою очередь, говорил о том, что Анкара готова оказать экономическую помощь Каракасу.

Санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп распорядился 1 ноября 2018 года ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. 5 августа 2019 года он подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку подпали активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.